La CUP rechaza la reunión entre Torra y Sánchez porque el "diálogo no es real"

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que no espera nada de este encuentro y ha avisado de que "un diálogo con alguien que no acepta el derecho a la autodeterminación es un diálogo viciado desde el inicio que no se dará en igualdad de condiciones".

"Ya nos gustaría que pudiera haber diálogo pero este diálogo no es real", ha criticado, y ha defendido que el independentismo haga valer el derecho a la autodeterminación por sí mismo.

Ha advertido de que esta reunión acercará Cataluña al "marco autonomista o para comenzar un apuntalamiento del régimen del 78" y no hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, que cree que ha estado negado sistemáticamente por el Estado.

Por ello, ha afirmado que la CUP no se reuniría con Sánchez: "Nosotros no nos reuniríamos con quien no acepta un derecho tan esencial como este".

Asimismo, ha sostenido que en la reunión Torra no debería plantear el derecho a la autodeterminación de Cataluña, sino que "se trata de que Pedro Sánchez reconozca" este derecho.