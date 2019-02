La CUP no participará en la mesa de diálogo de este martes: "Será el enésimo fracaso"

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha confirmado que su formación no participará en la mesa de diálogo entre el Govern y partidos catalanes que se celebrará este martes en el Palau de la Generalitat porque considera que no contribuye a avanzar en el derecho a la autodeterminación: "Nos parece que será el enésimo fracaso. No queremos acompañar el enésimo fracaso".

En rueda de prensa, ha argumentado que la CUP ya decidió no asistir a la primera reunión de este espacio el 16 de noviembre porque creen que "no hay elementos que signifiquen avanzar en el derecho a la autodeterminación", y consideran que nada ha cambiado, por lo que se volverán a ausentar.

Aragonés ha señalado que, ante la falta de una estrategia clara sobre cómo avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya, esta mesa de diálogo "solo lleva a más confusión".

DIÁLOGO CON EL ESTADO

También ha rechazado el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central, que ve "falso" porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere hablar del derecho a la autodeterminación.

"No hay diálogo cuando una de las partes niega la posibilidad de hablar ni tan solo del derecho a la autodeterminación. Es un falso diálogo", ha criticado y ha sostenido que el Govern lo debería abandonar.

Para él, mantener este diálogo con el Estado es "blanquear" el Gobierno del PSOE y dar una imagen de que es diferente al del PP, y ha asegurado que por el momento no se ha visto una diferencia entre estos dos partidos en el debate sobre la autodeterminación de Catalunya.

Sobre que el Gobierno y la Generalitat estén estudiando la posibilidad de nombrar a alguien que certifique sus negociaciones, Aragonés ha recriminado que es un "ridículo espantoso", ya que no plantean una mediación para resolver la situación política en Catalunya sino para dar fe del contenido de las reuniones.

"Si necesitan un mediador para determinar lo que están hablando es que tienen un problema mucho más grave. Es que no hay mínima expresión de ningún tipo de confianza", ha sentenciado.

CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS

El diputado de la CUP ha alertado de que hay algunas cuestiones en las que no hay un consenso entre los grupos sobre cómo se debe desarrollar el proceso de disolución del Consell Comarcal del Barcelonès, que se votará en el pleno del Parlament de esta semana.

Ha destacado que la CUP propone que este proceso se haga con "máxima transparencia" a través de una auditoría externa y una comisión mixta en la que participen gobiernos municipales, representantes de los trabajadores del órgano y partidos, y ha acusado a JxCat, PSC y ERC de no querer hacerlo.