CUP rechaza condecorar a los cuerpos de seguridad y emergencias por las "ejecuciones extrajudiciales" a los terroristas

El pleno del Ayuntamiento barcelonés ha aprobado en sesión extraordinaria condecorar con la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la Guardia Urbana, Bomberos de Barcelona, Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, Mossos d'Esquadra y al Sistema de Emergencias Médicas.

Los ediles de la CUP han votado en contra y su concejal Maria Rovira ha explicado que los cuerpos de seguridad tienen el monopolio de la violencia en un Estado capitalista, tras lo que ha criticado que no se han tenido en cuenta las "ejecuciones extrajudiciales" a los terroristas al entregar este reconocimiento, y ha acusado a la Guardia Urbana de ser el brazo ejecutor del racismo institucional.

La alcaldesa, Ada Colau, ha replicado que estos servicios no sólo actuaron con profesionalidad, sino que se jugaron la vida para tratar de salvar otras: "Miembros de la Urbana estuvieron intentando reanimar a un niño de tres años ahí mismo, pensando que el terrorista todavía estaba ahí armado, y se estaban jugando la vida. Pediría respeto y reconocimiento a estos profesionales".

Colau ha lamentado que no se haya podido aprobar por unanimidad por el rechazo de la CUP, y ha elogiado la reacción de la ciudadanía aunque no se le pueda otorgar una medalla, igual que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y otros cuerpos como Protección Civil de la Generalitat, porque no estaban en el momento posterior del atentado, ha dicho.