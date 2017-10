La CUP rechaza una declaración de independencia de aplicación diferida

La CUP ha advertido hoy que no apoyará una eventual declaración de independencia de aplicación diferida, aunque de momento nadie la ha puesto encima la mesa, y ha dicho que espera que el Govern y JxSí se mantengan "fieles" al mandato recibido y que la declaración sea aplicable con carácter inmediato.

Según ha indicado en una rueda prensa el diputado independentista Carles Riera, la CUP espera que el próximo pleno el Parlament ratifique los resultados del referéndum, declare la independencia y active la ley de Transitoriedad, "puesto que "el 'sí' a la independencia ha sido muy mayoritario".

Riera ha dejado claro, en este sentido, que la CUP no aceptará "escenarios dilatorios", ha atribuido el artículo publicado por el conseller Santi Vila a una mera "opinión personal" y ha urgido al Govern y a JxSí a dar el siguiente paso previsto en la hoja de ruta independentista.

La CUP ha puntualizado que no está de acuerdo con que la convocatoria del pleno sufra retrasos y que, de las 48 horas que prevé la ley del Referéndum, pase a celebrarse 10 días después de la la consulta del pasado domingo.

Según Riera, el pleno se debería haber realizado esta misma semana "y ha sido una decisión del Govern situarlo en una fecha más lejana, no es nuestra opción, no es lo que queríamos, por fidelidad a la ley y al mandato recibido, el pleno se tenía que haber hecho mucho antes pero, desgraciadamente, esto no es lo que ha querido el Govern".

"No obstante, -ha matizado- expresamos nuestra confianza en el presidente y no nos imaginamos que JxSí pueda tener una opción diferente, confiamos en que será fiel al mandato recibido y que aunque sea tarde, hará efectiva la ratificación de los resultados del referéndum y la declaración de independencia".

No hay todavía una decisión adoptada sobre si la declaración de independencia será votada o no "porque quién ya ha votado ha sido la ciudadanía", pero ha reconocido que trabajan "en el texto de la declaración que queremos que sea asumida por el Parlament".

Sobre el recorrido y efectividad que pueda tener una declaración unilateral de independencia, Riera ha apuntado que aprobarla "no significa que la nueva república ya esté construida al día siguiente, porque (la declaración) tiene que ir seguida de un período de transitoriedad y de inicio del proceso constituyente".

Riera ha explicado que la CUP valora muy positivamente "tanto el referéndum como la huelga general del pasado día 3" que tienen, ha dicho, "un carácter inédito y sin precedentes en nuestro país y en Europa, además de una trascendencia histórica indudable".

"Por fidelidad al mandato expresado por el pueblo catalán entendemos que ha llegado el momento ineludible de que desde las instituciones se ejerza la autodeterminación, porque la ciudadanía ya la ha ejercido", ha señalado.

Sobre una posible mediación y una mesa de diálogo, la CUP "siempre estará de acuerdo", ha afirmado Riera, pero ha recordado que "para ello es indispensable que ambas partes admitan que hay un conflicto y que Cataluña es un sujeto político con derecho a ejercer su soberanía".

Riera ha expresado su solidaridad con las personas que hoy han tenido que declarar ante la Audiencia Nacional, los presidentes de las dos principales entidades soberanistas (ANC y Òmnium) y el mayor de los Mossos d'Esquadra.

También ha confirmado que la CUP ha presentado en los juzgados una denuncia contra la Policía Nacional "por haber intentado invadir" su sede "sin orden judicial y por haberla asediado durante más de 7 horas".