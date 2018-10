La CUP decidirá este sábado cómo afronta la legislatura que considera "muerta o fallida"

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha anunciado este martes que el sábado se celebrará una reunión del Consell Polític de la formación en el que se abordará cómo afrontar la actual legislatura en Cataluña, que consideran "muerta o fallida".

En rueda de prensa, ha recordado que la diputada Maria Sirvent ya explicó a principios de octubre que se convocaría a la militancia de la CUP y ha añadido que la discusión no se centrará en una "propuesta binaria en la que se decida pedir elecciones o irse del Parlament".

Aragonés ha asegurado que el debate será profundo y marcará la estrategia a medio y largo plazo, pero que, "si alguien espera que derivado del sábado haya una gran bomba de cambio de la actuación política de la CUP, se estará equivocando".

Además, ha señalado que la posibilidad de abandonar el Parlament por discrepancias sobre el recorrido de la legislatura la aprobaron en mayo en un encuentro de la formación en Cervera (Lleida): "Ya lo tenemos, no es nada nuevo".

Preguntado por el viaje que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, realizará este miércoles a Ginebra (Suiza) para hablar de mediación, el diputado anticapitalista ha aseverado que "trasladar potenciales mediaciones de terceros estados genera una ficción y una expectativa que, a posteriori, se traslada en una frustración".

"La solución al conflicto político catalán la tiene el pueblo de Cataluña y no habrá ningún estado, tampoco el suizo, que lo pueda solucionar", por lo que ha vaticinado que la petición de mediación que pueda lanzar Torra tendrá poco recorrido.

REPROBACIÓN AL REY

Aragonés ha reprochado al Gobierno central que vaya a llevar al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament que reprueba al Rey Felipe VI por su actuación tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 porque es "una manifestación de carácter puramente político y nunca podría ser declarada no ajustada a derecho".

"¿Cómo es posible que a los que representan al pueblo de Cataluña no se les permita valorar qué hace o no hace el Rey de España?", ha preguntado, y ha defendido que la mayoría de catalanes no apoya a la monarquía.

El representante 'cupaire' ha recordado que este martes se cumple un año del encarcelamiento del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, por unos hechos de 2017 en los que "todo el mundo vio como no hubo violencia y se hacían llamamientos a la paz y a la tranquilidad".