La CUP pide un órgano de coordinación del referéndum con PDeCAT, ERC, CUP y 'comuns'

Los portavoces del Secretariado Nacional de la CUP, Quim Arrufat y Núria Gibert, ha exigido este miércoles la creación de un órgano de coordinación del referéndum formado por el Govern, el PDeCAT, ERC, CUP, los 'comuns', Demòcrates y las entidades soberanistas.

Lo han anunciado en una conferencia política tras constatar que las reuniones que mantenían semanalmente con PDeCAT y JxSí no han dado los frutos que ellos esperaban y tras las "declaraciones y contradeclaraciones partidistas" de ambas formaciones en los medios y a través de filtraciones.

Además, han exigido que se dé a la consulta las garantías que fija la comisión de Venecia para que sea un referéndum al uso: garantías del voto en el extranjero, en colegios y con funcionarios, y con una campaña de al menos quince días, con cobertura por parte de los medios públicos.

"No hay plan B que valga. No hay avance electoral que valga, sería una derrota en toda regla o un engaño con todas las letras. No hay adjudicación de culpa al otro que valga. Todo el Govern tiene que trabajar junto por el referéndum y no hay hoja de ruta soberanista alternativa al referéndum que valga", ha advertido Arrufat.

Para los 'cupaires' las reuniones no han sido satisfactorias: "Los calendarios se han ido retrasando a conveniencia y las firmas posponiéndose. Las licitaciones evitándose. El gobierno no ha concretado las propuestas", ha dicho y ha asumido que los encuentros de coordinación semanales han dejado de ser válidos y, por tanto, los dan por zanjados.

Por eso, en la línea de lo que exige la ANC, piden la creación de este nuevo órgano de coordinación que se tendrá que reunir periódicamente y hacer un seguimiento de todos los mecanismos y garantías que tienen que permitir el referéndum.

"Un órgano que tendría que tener como única lealtad el cumplimiento de la voluntad de autodeterminación, sin futuribles, partidismos ni ambigüedades", ha advertido Gibert, que también ha exigido que sea transparente, claro y diáfano, sin dejar espacio a los intereses de partido, que consideran que generan confusión entre la ciudadanía.

GARANTÍAS BÁSICAS

La CUP exige al Govern dotar al referéndum de ciertas garantías básicas como la del derecho a voto, es decir, que todo el que quiera votar pueda hacerlo --en colegios electorales-- pero también "en el resto del mundo", en referencia a los catalanes en el exterior, específicamente el voto en el resto del Estado.

Piden garantía en el recuento del voto y el resultado, lo que "exige la presencia de funcionarios públicos en todas las mesas electorales en el momento del recuento" y un sistema de configuración de mesas que no tendría que ser con voluntarios, han explicitado en réplica a la secretaria general del ERC, Marta Rovira, que propuso buscar voluntarios extraídos de las listas del paro.

"El elemento de imparcialidad tiene que tener cierto componente de oficialidad e institucionalidad. Los funcionarios pueden ser una solución a medio camino", ha razonado Arrufat.

Piden que se garantice una campaña "libre y equitativa", con actividad pública que abra el debate de los argumentos del 'sí' y del 'no', por un tiempo no inferior a 15 días.

INCUMPLIMIENTOS DEL GOVERN

Arrufat ha recordado que en el debate de Política General de octubre en el que llegaron a un acuerdo a través del compromiso del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cristalizó en la máxima 'referéndum o referéndum', se contrajeron otros compromisos que el Ejecutivo catalán no ha cumplido.

Uno de esos incumplimientos es la constitución de un comité de expertos juristas nacionales e internacionales que puedan hacer un seguimiento jurídico de los pasos previos y durante, y de los resultados del referéndum y que siga las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que además sirviera para hacer seguimiento de las "respuestas judiciales" del Estado.

Además, han incidido en que el Govern tiene que crear un "espacio de seguimiento técnico del proceso hacia el referéndum" para verificar y conocer las garantías de las medidas que el Ejecutivo catalán está adoptando.