La CUP llama a convertir el juicio del 1-O en un "boomerang político" contra el Estado y propone "juicios populares"

"Hagamos un juicio al Estado español. Respondamos con unos juicios populares a lo que significa toda expresión del régimen del 78", ha reivindicado en rueda de prensa este viernes, tras saberse las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Vidal Aragonés ha advertido de que el Estado "quiere castigar de una manera ejemplar a todos los que fueron las caras públicas" del Parlament, el Govern y las entidades soberanistas, y ha insistido en que, según él, se trata de un juicio político contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Además, cree que con este juicio el Estado pretende que "la unidad territorial española aparezca como una cuestión sagrada y que cualquiera que se atreva a cuestionar esto tendrá penas de prisión", y ha instado a los demócratas de toda España y de todo el mundo a responder contra esta causa judicial.

Sobre que la Abogacía del Estado no acuse de rebelión, ha afirmado que no supondrá ningún cambio y ha avisado a los partidos independentistas de que, si creen que negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez "se puede rebajar la represión sobre el movimiento independentista, se equivocan; no están entendiendo lo que es el aparato del Estado".