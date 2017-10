Política

La CUP asegura que si Puigdemont tiene que acabar como Companys no estará solo

La diputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra ha asegurado hoy que "no sabemos cómo acabará (Carles) Puigdemont, pero podemos asegurar que si tiene que acabar como (Lluís) Companys, habrá muchos más; esperamos que no pase nunca, pero si pasa no estaría sólo".