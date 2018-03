La CUP se abstendrá en una posible investidura de Jordi Sànchez

La CUP ha rechazado este sábado la propuesta de JxCat y ERC, y los cuatro diputados de la CUP en el Parlament se abstendrán en una posible votación de investidura del diputado de JxCat Jordi Sànchez para la Presidencia de la Generalitat.



En declaraciones a los medios tras la reunión del Consell Polític de los 'cupaires', el diputado Vidal Aragonés ha explicado que han rechazado la propuesta de acuerdo de JxCat y ERC porque "supone una sumisión total a la legalidad española" y no hacer políticas sociales.

Con la abstención de los cuatro diputados de la CUP en el Parlament, probablemente Sànchez no sería investido, ya que JxCat y ERC tienen 66 diputados pero 4 no tienen asegurado el votoriol, Junqueras y Jordi Sànchez están en prisión y Carles Puigdemont y Toni Comín en Bélgica, por lo que no superarían los 65 votos de la oposición.