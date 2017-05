La CUP busca mañana "internacionalizar" el proceso soberanista en una conferencia con Sortu, Sinn Féin y Die Linke

La CUP organizará este sábado en Barcelona una conferencia sobre la 'soberanía popular y la autodeterminación' con la que buscará "internacionalizar" el proceso soberanista catalán y conseguir apoyos internacionales a la causa independentista por parte de organizaciones políticas extranjeras.

Lo ha explicado el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, en declaraciones a los periodistas desde el Parlament, donde ha acudido acompañado por varios de los representantes internacionales que participarán en la conferencia.

Arrufat ha explicado que es imprescindible el trabajo de internacionalización del proceso soberanista para encontrar la solidaridad de Europa con Catalunya: "Que entiendan qué pasa aquí, para que puedan apoyarlo, para que vean que lo que hacemos no es solo para Catalunya".

Los 'cupaires' alegan que el proceso soberanista no solo beneficia a los catalanes, sino que es un proyecto con vocación europeísta e internacionalista y concluyen que una eventual la república catalana sería una aportación positiva a los retos que tiene el continente.

El diagnóstico de la CUP es que el proceso de autodeterminación de Cataluña a través de un referéndum sería una aportación beneficiosa a una Europa con problemas y que "cierra fronteras, se repliega sobre el miedo y tiene debate encorados hacia la xenofobia y el miedo al extranjero".

Frente a esta situación, la CUP exhibe el proceso soberanista como la posibilidad de "poner urnas y abrir procesos democráticos y constituyentes para fundar repúblicas democráticas que reviertan el miedo a dar la palabra a la gente".

SORTU, SINN FÉIN Y DIE LINKE

La conferencia se celebrará en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona con varios actos durante todo el día y participarán una quincena de representantes de organizaciones políticas internacionales, además de representantes de otros partidos.

Algunos conferenciantes serán el marroquí Mouran Skr (Vía Democràtica); el escocés Jonathon Sahfi (Rise); el inglés Sam Weinstein (Momentum); la islandesa Fanny Pórsdóttir (Pirate Party); el polonés Jakub Sypiansky (Razem); el portugués Luís Fazenda (Bloco de Esquerda); el griego Antonios Draganigos (Antarsya); la alemana Judith Benda (Die Linke) y el irlandés Conor Murphy (Sinn Féin), entre otros.

De otras partes de España estarán presentes Miren Zabaleta (Sortu); André Abal (BNG) y Néstor Salvador (SAT) y también tomarán la palabra varias caras conocidas de la CUP como los diputados Anna Gabriel, Benet Salellas, y Eulàlia Reguant, y los portavoces del Secretariado Nacional Quim Arrufat y Núria Gibert.

La mayoría de los representantes internacionales se encuentran ya este viernes en Cataluña, donde se han reunido primero con el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, y después con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y esta tarde prevén asistir al acto central del Pacte Nacional pel Referèndum.

COMISIÓN DE VENECIA

Esta conferencia se celebrará dos días después de que el Parlamento catalán haya acordado con los votos de JxSí y SíQueEsPot y sin los de la CUP solicitar el "aval" internacional al referéndum a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional que está formado por juristas de los Estados y que, entre sus funciones, está la pronunciarse sobre la idoneidad de procesos refrendarios.

Arrufat es partidario de aplicar en el referéndum catalán el código de buenas prácticas en referéndums que dicta esta comisión, pero recela de pedir su aval previo al referéndum, ya que está convencido de que "no lo concederá".

La CUP recuerda que la Comisión está formada por los Estados, entre ellos España, por lo que no dará su aval previo al referéndum catalán: "No reconocerá en contra del Estado español un referéndum no legal previo a su organización", pero sí considera que la Comisión vería con buenos ojos que se siguiera su código de buenas prácticas.