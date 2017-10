CUP pide a Puigdemont que "no use más subterfugios" y declare la independencia "para que la gente no se sienta perdida"

La diputada de la CUP Mireia Boya, ha pedido al presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que "no busque más subterfugios" y declare la independencia "para que la gente no se sienta perdida y engañada". Además, ha advertido de que la sociedad catalana "se está desmovilizando porque nadie le sabe explicar bien qué pasó el martes y por qué no se proclamó esta república".

Boya ha hecho estas declaraciones tras conocerse que su partido se ha dirigido este viernes, por carta, a Puigdemont, para exigirle "la proclamación de la república" porque considera que es "la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña reconocida como sujeto político".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Boya ha asegurado que la proclamación inmediata de la República de Cataluña debía haberse producido el pasado martes "y esto no se produjo". Por ello, con su misiva, la formación pretende decirle Puigdemont que "no es la CUP nacional" la que piensa así, "sino mucha gente decepcionada que no entiende nada, que no entiende qué pasó el martes en las calles".

A su juicio, la sociedad catalana "se está desmovilizando porque nadie le sabe explicar bien qué pasó el martes, por qué no se proclamó esta República".

"Es un poco lanzarle otra vez la pelota al presidente para que, ante la respuesta al requerimiento del Gobierno del Estado, que tiene que dar el lunes por la mañana, no busque más subterfugios ni ambigüedades, sino que diga claramente que el referéndum fue lo que fue, que se ganó, y, por lo tanto, hay que proclamar esta República catalana", ha manifestado.

"TOCADA"

Boya ha admitido que la confianza entre la CUP y el Gobierno y su presidente "está tocada", porque el acuerdo que existía "el martes por la mañana y que cambió una hora antes del pleno, era que se declaraba la independencia".

"No sabemos bien qué pasó entre las doce y las cinco de la tarde, ni qué llamadas tuvo, ni quién tuvo una influencia sobre él o sobre miembros del Gobierno, pero lo que está claro es que lo que se produjo no es lo que habíamos acordado", ha manifestado.

A su juicio, la "confianza", que se ha visto "tocada", no se había establecido solo con la CUP, sino con la gente", por lo que "no tiene otra que declarar esta República inmediatamente". Según ha apuntado, además, el Gobierno central ha evidenciado "que quiere poco diálogo y más ganas de aplicar el artículo 155 que otra cosa".

La diputada catalana cree que Carles Puigdemont debería aclarar a Mariano Rajoy "que, efectivamente, el martes hizo un discurso un poco ambiguo" en el que se intuía que declaraba la independencia y "segundos después se suspendía", pero también "hubo 72 diputados que leyeron una declaración de independencia y, por lo tanto, políticamente esto se ha producido".

En su opinión, "lo que hay que hacer, de alguna manera, el oficializarlo", por lo que ha instado a establecer "una nueva fecha para que esto se produzca".

Boya no ha querido calificar de "traición", como sí han hecho las juventudes de la CUP, la decisión de Puigdemont. No obstante, le ha emplazado a que "si tiene una estrategia detrás de esto, que quizás la tiene", ha cometido "un error comunicativo brutal, porque nadie entendió lo que pasó el martes".

"Debería explicarse mejor y si, efectivamente, tiene algún mediador, que nosotros lo dudamos, debería explicarlo con toda transparencia. Quizás así, podríamos entender por qué se produjo el martes lo que se produjo", ha añadido.

PRESIÓN

Preguntada por si la falta de reconocimiento internacional y la presión económica han podido presionara Puigdemont a actuar como hizo el martes, ha manifestado que "si tú vas a declarar la independencia y no has hecho una previsión de que las empresas te van a presionar o la UE no te va a reconocer en un primer minuto, o bien eres un iluso o un inconsciente". "No creo que sea esta la razón principal que haya hecho cambiar de planes. Ningún país que declara la independencia tiene un reconocimiento previo. Eso te lo ganas después", ha añadido.

Mireia Boya cree que la reacción de los partidos constitucionalistas, tras el emplazamiento de Puigdemnont, "ha sido muy clara, cerrando toda puerta al diálogo" por lo que el mes que la CUP apuntó, en un principio, como plazo, "se está haciendo muy largo".

"La declaración de independencia debe producirse, o bien inmediatamente, o bien necesitamos otra nueva fecha inamovible en el calendario para que se produzca. La gente necesita este referente temporal para dar la posibilidad de que se pueda dialogar y mediar pero, al mismo tiempo, tener ese objetivo para que no se sienta perdida y engañada", ha concluido.