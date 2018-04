Política

http://www.teinteresa.es/politica/CUP-Puigdemont-presidente-programa-republicano_0_1991201645.html

La CUP insiste: Puigdemont presidente o programa republicano

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP Lluc Salellas ha insistido en que no avalarán a otro candidato a la Generalitat que no sea el expresidente Carles Puigdemont, a no ser que se proponga a otro presidenciable acompañado de un programa de Govern que despliegue la república.