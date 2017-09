La CUP exige a la Policía la orden para requisar material o "aquí no se mueve ni Dios"

El exdiputado de la CUP David Fernández ha llamado a los manifestantes concentrados ante la CUP a no cejar en su protesta si la Policía Nacional no muestra una orden para decomisar material del 1-O: "No tenemos claro si tienen orden judicial. Si no la tienen, aquí no se mueve ni Dios".

Así se lo ha transmitido a los centenares de personas que se han congregado a las puertas de la CUP en protesta por la presencia de policías que han requisado cajas con carteles decomisadas en un coche frente a la sede.

Fuentes de la CUP han aclarado que los agentes no han llegado a entrar en la sede, donde hay una veintena de militantes.

A las puertas se han vivido algunos momentos de tensión entre los agentes antidisturbios y concentrados, y entonces los militantes que estaban dentro de en la sede han sacado los carteles de la CUP que llaman a votar 'sí' en el 1-O y los han entregado a los concentrados.

Dos grupos de agentes antidisturbios se han colocado en los cruces que flanquean la sede --en la calle Casp con Sardenya y en Casp con Marina--, ha podido constatar Europa Press.

Junto con los manifestantes se han concentrado el portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, el exdiputado David Fernàndez y las diputadas Mireia Boya y Gabriela Serra.