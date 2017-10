La CUP decide el sábado en Perpignan si va en coalición aunque se ratificará en Asamblea

La CUP prepara un Consell Polític para este sábado en Perpignan (Francia) en que decidirá si se registra en una coalición independentista de cara a las elecciones del 21-D, pero su Asamblea General del domingo 12 de noviembre deberá ratificarlo, han explicado a Press fuentes 'cupaires'.

El Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentària lo abordarán el sábado, porque el 7 de noviembre acaba el plazo para registrar coaliciones, según la ley electoral.

Así, el Consell Polític podría validar inscribir una coalición en el registro para poder concurrir al 21-D con este formato, si la Asamblea General decide ir con partidos y entidades independentistas.

"Se trataría de no cerrar la posibilidad de ir en coalición si la Asamblea así lo decidiera", han explicado fuentes de la CUP a Europa Press, que insisten en que el calendario obliga a proceder así para permitir a las bases escoger entre todas las posibilidades.

Las mismas frentes explican que el registro de la coalición no tendría validez si la Asamblea decidiera no ir en coalición con otros actores o no concurrir a los comicios.

El lugar de la Asamblea General no está decidido: son las asambleas territoriales las que deben pedir acogerla, detallando la capacidad de sus espacios para celebrarla.

En los próximos días, la CUP prevé reuniones con el resto de actores políticos y sociales del independentismo para saber sus planes antes de escoger su hoja de ruta, pero ya han adelantado que no acudirán a los comicios entendiéndolos como "normales ni democráticos".

ACCIÓN DE GOVERN YA

En un comunicado, los 'cupaires' han respaldado este martes la decisión del presidente cesado Carles Puigdemont, que ha explicado que el Govern cesado seguirá trabajando, algo que la CUP ha celebrado: "La mejor manera de consolidar la República es comenzar a hacer acción de Govern en clave de república".

Más allá de las declaraciones de Puigdemont desde Bruselas, la CUP afirma que la acción de Govern en clave de república precisa "aprobar los primeros decretos republicanos y declarar el inicio del proceso constituyente".

También han reiterado su crítica al Ejecutivo catalán cesado porque consideran que lo sucedido desde el viernes "demuestra que durante estos dos años no se ha hecho el trabajo de creación y consolidación de estructuras de Estado".

"También resulta evidente que ha habido un exceso de improvisación en algunas actuaciones de los últimos meses", han lamentado, y han compartido con Puigdemont su denuncia de la actuación de la administración de Justicia estatal, que ven antidemocrática y parcial.