La CUP pide al Govern un "giro de 180 grados" para poder apoyar los presupuestos

La portavoz de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha alertado al Govern de que no aprobarán los prepuestos "si no hay un giro de 180 grados" y ha pedido ruptura con el Estado ya que de otra forma no se puede avanzar, ha añadido.