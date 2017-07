La CUP pide a Forcadell un protocolo para que la Guardia Civil no entre en el Parlament

La diputada de la CUP Mireia Boya ha pedido este martes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa de la Cámara que elaboren un protocolo de actuación para impedir que la Guardia Civil entre en el Parlament: "Que se queden en la puerta, que no entren".

"La Guardia civil no tiene que venir al Parlament para nada. No es su casa y no son bienvenidos", ha advertido la diputada 'cupaire' en una rueda de prensa tras la entrada el jueves en el Parlament, en la Generalitat y en otras instituciones catalanas de agentes del Instituto Armado requiriendo información sobre el caso 3%.

Boya ha recordado que la CUP es acusación popular en el caso del 3%, por lo que afirma que están implicados con la lucha contra la corrupción, pero avisa de que no están dispuestos a aceptar "ninguna escenificación de poder en la casa del pueblo catalán, que es soberano".

Por eso acepta que se requiera información a las instituciones para una investigación sobre corrupción, pero insiste en no dejar entrar a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en las instituciones, y pide un protocolo "contundente" para evitarlo.

La CUP circunscribe el episodio de la entrada de la Guardia Civil en el Parlament --que se llevó los correos del exconseller de Justicia, exsecretario del Govern y actual diputado no adscrito en el Parlament, Germà Gordó-- a las "amenazas continuadas y crecientes del Estado".

"Es un Estado demofóbico que da muestra de autoritarismo en repetidas y diferentes formas", ha criticado la diputada, que considera que el incremento de actuaciones del Estado en Catalunya se debe a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe declarar el miércoles por el caso de la trama Gürtel.

Entre esas medidas han destacado la anunciada el viernes por el Gobierno de condicionar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para Catalunya a que el Govern no destine ninguna partida a celebrar el referéndum que planea para el 1 de octubre.

"El FLA es deutocracia y condiciona todas las políticas", ha sostenido Boya que cree que ahora se redobla el control que ya tenía el Gobierno sobre Catalunya, pidiendo informes semanales al Govern para demostrar que no gastan dinero en el 1-O.

Boya pide al Ejecutivo catalán que, toda vez que Cataluña se independice, no vaya a financiarse a los mercados porque sería cambiar a un "amo" por otro: al Estado por el Mercado.

"AMENAZAS DEL VIRREY"

También se ha referido a las "amenazas del virrey" Enric Millo, en referencia al delegado del Gobierno en Cataluña, que abrió la puerta a que el Ejecutivo central aplique el artículo 155 de la Constitución y asuma competencias catalanas para impedir el 1-O.

Boya cree que si esas advertencias se acaban sustanciando, sería el final definitivo del Estado de derecho y "el detonante de una explosión democrática incontrolable para el régimen".

Por eso, ha lanzado un mensaje a la sociedad: "Todos tienen que estar mentalizados de que la movilización tiene que ser la clave para ayudar a las instituciones a actuar con firmeza".