GARZÓN CUESTIONA LA "COHERENCIA" DE LLAMAZARES AL ACTIVAR SU PROPIO PARTIDO

Google Plus

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, volvió a cuestionar este viernes la "coherencia" de su antecesor Gaspar Llamazares al activar su propia formación política con acusaciones a la actual dirección de la coalición.

En rueda de prensa, respondió así al ser preguntado por la implicación que para Izquierda Unida puede tener el registro como partido político de Actúa, la plataforma puesta en marcha por Llamazares junto al exjuez Baltasar Garzón, de la que ambos aseguran que no tiene pretensiones electorales y que ese registro ha sido meramente preventivo para salvaguardar la marca.

Garzón aseguró que en Izquierda Unida no hay "ninguna preocupación" por ese hecho y que su estrategia seguirá siendo la de "sumar fuerzas" tanto con cambios organizativos internos como apostando por nuevas alianzas, y quien quiera sumarse, "adelante".

Por ello, considera que el paso dado por Llamazares es "contradictorio" con una estrategia que ha sido mayoritariamente avalada por las bases y que implica una apuesta "amplia y abierta" por el crecimiento de la coalición con un escenario electoral que creen aún "lejano".

En consecuencia, concluyó, aunque mantiene "absoluto respeto" por una iniciativa que considera además "legítima", dejó claro que en Izquierda Unida "no terminamos de entender la coherencia" del paso dado por Llamazares.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso