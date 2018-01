CATALUÑA. EL PSOE CUESTIONA QUE ARRIMADAS ESTÉ PENSANDO EN GOBERNAR Y SE PREGUNTA SI LO QUE ESTÁ HACIENDO ES “DESGASTAR” AL PSC

La dirección del PSOE pone en duda que la líder de Ciudadanos en Cataluña y vencedora de las pasadas elecciones del 21-D, Inés Arrimadas, esté “pensando” en gobernar porque “cuando uno está a formar gobierno lo que hace es no atacar” a quién tiene que apoyarle para lograrlo.



Así lo indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE su portavoz, Óscar Puente, que dijo que Arrimadas no está en la “dinámica” de intentar acceder a la Presidencia de la Generalitat sino en “desgastar” al PSC “pensando en otra posibilidad en el futuro”.

No obstante, Puente apuntó que los socialistas están “dispuestos” a apoyar a Ciudadanos, como grupo mayoritario del Parlament, en la consecución de la Presidencia de la Cámara catalana así como de la Generalitat, pero recordó que este apoyo “no es suficiente” para imponerse a la mayoría de escaños del 'bloque independentista' que resultó de las elecciones del 21-D.

El portavoz del PSOE señaló que “una cosa son las palabras y otras las que subyacen de ellas” e insistió en que Arrimadas “debería no dedicarse a atacar a los únicos apoyos” que pueden ayudarle para presidir el Gobierno catalán. “Si lo que pretende es que el PSC sea un aliado debería renunciar a atacar sistemáticamente al PSC”, agregó.

Por otra parte, Puente reconoció que desconoce si Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pueden ser investidos presidentes de la Generalitat atendiendo a su situación judicial actual – uno huido en Bélgica y otro en prisión preventiva-, pero calificó de propuesta “puramente estrambótica” una reforma del Reglamento del Parlament como la que pretenden los independentistas para que el presidente elegido pueda ser investido sin estar presente.

Además, ironizó sobre la posibilidad de que el presidente catalán cesado regrese a España, y se preguntó que si “Puigdemont se fue de Cataluña siendo presidente, ¿por qué va a volver si le nombran de nuevo?”. “No entiendo muy bien a lo que juega, sinceramente”, confesó el portavoz socialista.

En este sentido, cuestionó si el independentismo no tiene “nada mejor que ofrecer” porque “es un sin sentido lo que proponen y plantean” y están “fuera” de toda lógica las opciones que exponen ante la situación judicial de sus principales líderes.

Aunque quiso dejar que, “en ningún caso”, ni Puigdemont ni Junqueras son “candidatos” del PSC para liderar la Generalitat.

Así, consideró que los independentistas no van “en serio con su país” porque Cataluña “necesita” un Gobierno que aporte “soluciones” a las “necesidades” de la población y recordó que Cataluña es la “única parte” de España en la que se ha “frenado” el “incipiente” crecimiento económico.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso