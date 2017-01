EL PP NIEGA CUALQUIER RELACIÓN ENTRE EL INFORME DEL YAK-42 Y EL RELEVO DE TRILLO

Google Plus

El Partido Popular negó este jueves que exista un “nexo de causalidad” entre el relevo del todavía embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, y el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 , en el que murieron 62 militares a su regreso de Afganistán en mayo de 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa.

“La decisión en torno a que Trillo ya no va a ser embajador en las próximas fechas ya estaba tomada. Eran 72 embajadas las que estaban pendientes de relevar y no hay que buscar nexo de causalidad entre una y otra (cosa)”, sentenció el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia.

Asimismo, expresó su “sorpresa” por el informe del Consejo de Estado, ya que pensaba que “el tema del Yak-42 ya se había sustanciado suficientemente” y enmarcó el relevo de Trillo dentro de la renovación de las embajadas diplomáticas, que no había podido llevarse a cabo por la existencia de un Gobierno en funciones durante casi un año.

“Ya estaba previsto el relevo de Trillo. Ha habido cinco resoluciones judiciales, tanto en vía civil como penal, que determinan con absoluta claridad la inexistencia de esa responsabilidad civil y penal derivada de ese hecho y eso es lo único que tenemos que decir”, zanjó el vicesecretario popular.

