CATALUÑA. EL PP RECURRIRÁ CUALQUIER REFORMA DEL REGLAMENTO QUE FACILITE LA INVESTIDURA TELEMÁTICA DE PUIGDEMONT

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este lunes que su formación recurrirá a la Justicia cualquier modificación o interpretación del Reglamento del Parlament que tenga como fin hacer viable una investidura telemática de Carles Puigdemont, algo que supondría un “absurdo, un sinsentido y una barbaridad”.



En rueda de prensa en la sede nacional del PP tras la reunión del primer Comité de Dirección de 2018, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova consideró “surrealista” que se pueda llegar a plantear que el presidente cesado de la Generalitat sea investido por vía telemática.

“Es tan surrealista como todo lo que se ha hecho últimamente, pretender hacer una investidura telemática es un absurdo y es reírse del conjunto de los ciudadanos”, valoró el coordinador general de los populares, al tiempo que sentenció que si Puigdemont no vuelve a España es porque “no quiere”.

Además, remarcó que el Reglamento de la Cámara no permite esta posibilidad y advirtió de que si se modifica o interpreta infringiendo su propio articulado, “el PP estará muy atento” y recurrirá “a donde tenga que recurrir” para anular cualquier decisión que tenga como objetivo el incumplimiento de este texto.

INSTA A ARRIMADAS A "MOVER FICHA"

Maíllo defendió que en este momento corresponde a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cumplir con “la obligación” de hablar y negociar con el resto de formaciones tras haber ganado los comicios autonómicos. “¡Se tiene que mover, tiene que mover ficha!”, exclamó, al tiempo que celebró que “parece que ha empezado a rectificar”.

En su opinión, sí hay “posibilidades” de que se conforme un Gobierno constitucionalista, habida cuenta de que hay 8 diputados “que no se sabe si van a asumir su acta o no o si van a ir al Parlament porque están en prisión o fugados”. Por ello, insistió en que “mientras las haya (posibilidades), hay que intentarlo”.

Además, avisó de que sería un “desastre” para Cataluña y el resto de España que haya que convocar nuevamente a los catalanes a las urnas y recordó que el artículo 155 de la Constitución finalizará cuando se constituya un nuevo Gobierno. “Si es constitucionalista mejor, y se puede ser independentista, pero por los cauces legales”, comentó.

“Lo que sí sabe todo el mundo es que el Estado en su conjunto tiene capacidad para defenderse, para defender el Estado de Derecho y tomar decisiones que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos”, dijo sobre la aplicación de este precepto de la Constitución.



