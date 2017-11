EL PSOE INSTA AL GOBIERNO A EVITAR CUALQUIER DISCRIMINACIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA

El PSOE busca el apoyo del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que aumente “las inspecciones de trabajo en empresas y en el ámbito de la Administración Pública para evitar cualquier tipo de discriminación de las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia".

Así consta en una proposición no de ley registrada en el Congreso para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en la que también se reclaman campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para exigir a la empresa que realice la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, para determinar qué puestos están exentos de riesgos para el embarazo o lactancia y ello aunque no exista en ese momento ninguna trabajadora en esa situación.

En la iniciativa parlamentaria, firmada por la portavoz de Empleo socialista, Rocío de Frutos, y el diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, se anima al Ejecutivo a promover campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que en el supuesto de que exista una trabajadora en situación de embarazo o lactancia se realicen evaluaciones específicas, evaluando el puesto en función de la situación individual.

En su escrito, los socialistas argumentan su posición en que el Tribunal Constitucional señala que la protección a la mujer trabajadora “no debe limitarse a su condición biológica durante el embarazo y después de éste ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empresario evitando las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían tener en la salud y afianzando al mismo tiempo todos los derechos laborales que le corresponden en su condición de trabajadora al quedar prohibido cualquier perjuicio derivado de aquel estado”.

Además, el PSOE apuesta por “impulsar protocolos de actuación para las mutuas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, que incluyan entre los riesgos protegidos los que pudieran afectar en el embarazo y la lactancia”.

Con esta proposición no de ley, el PSOE insta a la adopción de medidas para "promover el cumplimiento eficaz de las obligaciones preventivas en la empresa durante el embarazo y la lactancia de la trabajadora y garantizar el reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo y lactancia”.

Entienden que debe ser “prioritaria la puesta en marcha de medidas preventivas, bien eliminando los riesgos o bien realizando el cambio de puesto o funciones, por dos razones: en primer lugar por el derecho fundamental de proteger la salud y seguridad de la madre o el hijo, y en segundo lugar para no dar lugar innecesariamente a prestaciones que se pagan con las cuotas de todos los afiliados al sistema, cuando ésta es una cuestión que corresponde al empresario abordar y solucionar”.

Por último, el PSOE indica en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, que “las causas fundamentales por las que las mujeres acuden a los juzgados para reclamar por situaciones que perjudican su embarazo o lactancia natural son las siguientes: los turnos y las jornadas de trabajo, la exposición a agentes químicos y biológicos, la bipedestación, la exposición a cargas o esfuerzos, no tener un lugar adecuado para la extracción de la leche”.

