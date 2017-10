LOS CRÍTICOS CON IGLESIAS DENUNCIAN UN “GOLPE INTERNO” EN PODEMOS CON LA COMISIÓN DE GARANTÍAS

Google Plus

- El partido ha suspendido tres años de militancia a la expresidenta del órgano. La corriente Profundización Democrática, contraria al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de “golpe interno” la decisión del aparato del partido de suspender con tres años de militancia a la expresidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez, quien previamente había puesto en jaque la aprobación de los nuevos estatutos de la formación.

“Hay que resaltar que se expedientó a Olga Jiménez por ser la figura visible de la Comisión de Garantías Estatal legítima, que expresó un claro posicionamiento jurídico en contra de una transposición estatutaria”, manifestó este grupúsculo en un comunicado hecho público este jueves.

La expresidenta de esta comisión llevaba dos meses manteniendo un pulso con la dirección del partido, después de que decidiera anular los estatutos aprobados por la cúpula. A partir de aquí, los de Iglesias lograron apartarla a principios de septiembre y esta misma semana se ha hecho pública la suspensión de militancia, al considerar que se excedió en sus funciones.

La Comisión de Garantías tiene un amplio poder en Podemos al actuar como “máximo órgano de resolución de conflictos” en el seno del partido, una suerte de departamento de ‘asuntos internos’ con capacidad ejecutiva supuestamente autónoma.

“Vemos con preocupación este nuevo golpe interno a la democracia que ojalá no signifique el cierre definitivo (del partido)”, afirmaron los críticos. A su juicio, los “actuales dirigentes parecen conformarse con ser únicamente el menos malo de los partidos”.

Fue la misma Comisión de Garantías que Jiménez presidió la que decidió en septiembre expedientarla, sanción que se ha agravado con el fallo de la Comisión de Deliberación y Decisión, órgano que decidió sobre su suspensión como militante de Podemos.

No obstante, Profundización Democrática recordó que la expresidenta de la Comisión de Garantías cuenta con el respaldo de la mayoría de comisiones de garantías regionales y no reconocen como “legítima” la sanción.

