PSOE. SUSANA DÍAZ CRITICA LOS “VAIVENES” DE SÁNCHEZ Y SE NIEGA A MODIFICAR EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

- Tacha de “escrache para intimidar” el acto de Podemos la víspera de las primarias. La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, aseguró este viernes que no apoyaría una modificación del artículo 2 de la Constitución y criticó los “vaivenes” de Pedro Sánchez en lo que se refiere al reconocimiento de Cataluña como nación.

“No voy a entrar en la modificación del artículo 2” de la Constitución, reiteró Díaz en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, el día después de que Sánchez presentase el proyecto con el que se presenta a las primarias a la Secretaría General del PSOE y que mantiene “perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”.

Díaz remarcó que ella “lo que diga hoy lo mantengo la semana viene”, cuando se le cuestionó por la afirmación de Sánchez de que Cataluña es una nación y España una nación de naciones. “Ayer dijo nación cultural, no sé cual es la posición, lo tendrá que aclarar él”, apuntó.

Tras criticar los “vaivenes” de algunos, en clara alusión a Sánchez, agregó que ella tiene “clarísimo” que sigue “en la misma posición que cuando el PSOE se reunió en la Declaración de Granada y entendió que nuestro modelo de España es plural, federal, inclusiva y solidaria”. Su posición “sigue siendo la misma y no voy a apostar por cambiar el artículo dos de la Constitución”. “Porque en eso estamos de acuerdo todos los socialistas”, agregó.

Reconoció la “fuerte identidad nacional de Cataluña”, al igual que la tiene Andalucía, reconocida en su Estatuto como “identidad nacional”, pero apuntó que los que quieren la soberanía catalana ahora apuestan por cambiar el artículo 2 para que se reconozca la nación para ser Estado, “y en eso los socialistas no estamos de acuerdo”.

Díaz aseguró que dirá “siempre la verdad” en esta cuestión, y “no cambiando porque haya un proceso de primarias, un proceso electoral o porque me encuentre en un rincón u otro de España”. “En todos los sitios lo mismo, eso te da la autoridad de mirar a los ojos a los ciudadanos y que sepan que dices la verdad”.

“Para mí es muy importante que la secretaria general del PSOE tiene que tener muy clara cuál es su concepto de este país, y no modelos que generen incertidumbre ni inseguridad, y yo no voy a cambiar de posición ni entrar en una subasta en Cataluña por arañar un puñado de votos”, aseveró.

“Los socialistas tenemos", dijo, "una idea clara y nítida de que hace falta una reforma de la Constitución, que tiene que responder y reconocer la singularidad que hay en este país”, y por ello, apostó por, si lidera el PSOE, impulsar que se “abra la ponencia constitucional” en el Congreso para que se modifique por consenso la Carta Magna. “Que se abra cuanto antes”, agregó.

ESCRACHE DE PODEMOS

Por otra parte, denunció que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha organizado un “escrache” la víspera de las primarias socialistas del 21 de mayo e incluso anuncia uno para el mismo domingo con el objetivo de “intimidar” a los socialistas en su decisión.

En este sentido, aseveró que a los socialistas “nadie tiene que intimidarnos ni humillarnos” y que se presenta para ser secretaria general porque quiere un PSOE con un “proyecto autónomo” y donde “nadie le va a decir lo que tiene que hacer”, aunque está dispuesta a “dialogar con todas las fuerzas”.

