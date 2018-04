EL PSOE CRITICA AL GOBIERNO DE NAVARRA POR APOYAR LA MANIFESTACIÓN A FAVOR DE LOS AGRESORES DE ALSASUA

La dirección federal del PSOE mostró este lunes su rechazo al Gobierno de Navarra encabezado por Uxue Barkos por el apoyo prestado en la manifestación en favor de los detenidos en Alsasua por la agresión que sufrieron agentes de la Guardia Civil, celebrada en Pamplona con motivo del juicio que comenzó hoy en la Audiciencia Nacional.



En rueda de prensa en Ferraz, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, indicó que no les gustan “gobiernos que apoyan manifestaciones para presionar al Poder Judicial, como ocurrió ayer en Navarra”. Ademas, destacó que las personas que se les está juzgando por delitos de terrorismo agredieron a unas personas por el hecho de que eran miembros de la Guardia Civil.

“Curiosamente", añadió, "gobiernos que no vimos apoyando a todas las mujeres de este país el 8 de marzo, o que no hemos visto apoyando a los hombres y mujeres mayores que están peleando en las calles por sus pensiones, pero que vimos ayer apoyando esta manifestación”.

Así, preguntada por esta cuestión, reflexionó que “los gobiernos y los parlamentos no están para el trabajo partidista de las siglas, sino que están diseñados para defender los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas”. “A la Justicia no se la puede presionar; esperamos que la Justicia sabrá calibrar lo que es justo y esperamos siempre justicia”, concluyó.



