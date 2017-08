CS CREE QUE LA VIOLENCIA CONTRA EL TURISMO ES "EQUIPARABLE" A LA 'KALE BORROKA'

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, cree que las actitudes violentas contra infraestructuras turísticas o incluso contra vehículos alquilados por turistas son "equiparables" a la 'kale borroka' que hace años protagonizaba el entorno de ETA en el País Vasco.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Villegas aseguró que la estrategia "es la misma", ya que se busca generar disturbios "para crear un ambiente de presión" y lograr determinados objetivos, y por tanto es "equiparable en ese sentido".

Villegas reconoció que en algunas ciudades hay personas afectadas por situaciones "concretas" derivadas de la masificación turística y de comportamientos que no se adecúan a las "normas de convivencia", sean protagonizados por turistas o no.

Frente a ello, explicó, hay que exigir que se cumplan las normas y que se respete "la forma de vida de los vecinos", pero no se puede avivar la idea de que el turismo es un "enemigo" porque, muy al contrario, es una "fuente de riqueza".

Por ello, Villegas cree que alimentar la polémica sobre la 'turismofobia' es un "flaco favor", lo cual no merma la necesidad de apostar por un turismo "de más calidad" que genere "más ingresos".

Señalar al turismo como "enemigo", concluyó, es algo que solo puede salir de los "antisistema", que son "minoritarios" pero con actitudes "preocupantes" sobre todo si se ven legitimadas desde algunas instituciones.

