EL PP CREE QUE “NO TENDRÍA JUSTIFICACIÓN” QUE EL PSOE VETARA LOS PRESUPUESTOS

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, dijo este jueves que “no tendría justificación” que el PSOE impidiese la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por ello, reclamó a este partido que sea “responsable” y ceda para que España tenga unas cuentas públicas.

En declaraciones tras asistir a la Junta de Portavoces en la Cámara Baja, indicó que si ha habido un acuerdo para aprobar el techo de gasto no se entendería que no lo hubiera para tener unos Presupuestos.

“Si la mayor parte del PGE, casi el 85%, es un presupuesto comprometido, ¿cómo le vamos a explicar a los españoles que no estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en el 15% restante?”, se preguntó. “Yo creo que en este momento no tendría justificación”.

Dicho esto, argumentó que “siempre es mejor tener unos PGE aprobados y consensuados”. Para lograrlo, prosiguió, “todo el mundo tendrá que hacer cesiones”, incluido el Gobierno del PP.

Por ello, reclamó “especialmente” la colaboración del PSOE. “Que no vuelva a los vetos y bloqueos y al 'no' de partida y contribuya sin prejuicios a ofrecer a los españoles un horizonte de estabilidad colaborando a la aprobación de los PGE”, demandó.

Exigió también al resto de grupos políticos “altura de miras, responsabilidad y colaboración” para no convertir la XII Legislatura en un “problema” constante.

