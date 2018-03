CS NIEGA CREDIBILIDAD A BÁRCENAS PERO PIDE "DECLARACIONES CLARAS" A RAJOY

La dirección de Ciudadanos niega toda credibilidad al extesorero del PP Luis Bárcenas, pero considera necesarias "declaraciones claras" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre los supuestos pagos en dinero negro que él mismo podría haber percibido.



Así lo dijo el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, al ser preguntado por la información de 'El País' según la cual Bárcenas arrancó una página de esos papeles en los que figuraba un pago de 12.600 euros en dinero negro a Rajoy.

De Bárcenas "nadie se puede creer nada ni en un sentido ni en otro", dijo Gutiérrez, si bien "no me extrañaría" que esa información fuera cierta porque la realidad es que "el PP no aclara las cosas" y en todo lo relacionado con regeneración democrática "arrastra los pies".

Gutiérrez afeó a Rajoy que no haga "declaraciones claras" sobre la supuesta financiación ilegal de su partido y que no esté "haciendo nada" para aclarar lo sucedido en un caso que es "del PP", con novecientas personas imputadas, lo cual es "una vergüenza para este país".

Una de esas personas es la senadora Pilar Barreiro, que mientras mantenga su escaño mantendrá también los Presupuestos Generales del Estado "congelados". "Rajoy sabe perfectamente lo que tiene que hacer", sentenció Gutiérrez.



