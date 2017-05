PSOE. CRECE EN EL SECTOR ‘SUSANISTA’ LA SENSACIÓN DE QUE HABRÁ REPRESALIAS

Google Plus

Partidarios de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General consideran que habrá represalias por parte de la nueva dirección del partido una vez que Pedro Sánchez ha sido elegido nuevo líder del PSOE.

Fuentes de este sector del partido consultadas por Servimedia reconocen que tras la victoria de Sánchez esperaban la generosidad del ganador en beneficio de la unidad del partido para cerrar este episodio. Sin embargo, creen que las palabras de Adriana Lastra, coordinadora de la campaña de Sánchez, han cerrado la espita. La diputada por Asturias sostuvo que ‘los barones’, que se posicionaron a favor de Díaz, tendrían que pedir perdón.

Desde el equipo de Sánchez restan importancia a estas declaraciones y recuerdan que entre intenciones del reelegido secretario general está recomponer la relación con los líderes territoriales, máxime con los que tienen responsabilidades autonómicas, ya que todos ellos, salvo la balear Francina Armengol, se alinearon con la presidenta de la Junta de Andalucía.

En el equipo de Sánchez entienden que hasta el Congreso Federal los denominados ‘barones’ tienen tiempo para asumir el resultado de las urnas y que el sector ‘pedrista’ ha vencido en sus territorios, salvo en Andalucía. Por ello, creen que la guerra que puede haber ante la cita congresual es la que quieran dar los secretarios generales.

Sánchez dejó claro en estas primarias que no iba a entrar a cuestionar el liderazgo de ningún 'barón' territorial, incluso aunque el resultado le haya dado una legitimidad muy fuerte, superior a la que obtuvo en 2014.

En el Grupo Parlamentario Socialista se podrían, sin embargo, evidenciar durante las próximas semanas algunos cambios. Ante la vacante de la Portavocía en el Congreso por la dimisión de Antonio Hernando, el PSOE debe elegir ahora a un nuevo portavoz y se esperan también cambios en la dirección del grupo. No obstante, no serán inmediatos sino hasta fechas más próximas al congreso federal, ya que actualmente existe una portavoz adjunta, la manchega Isabel Rodríguez.

