COSPEDAL SOSTIENE QUE LA ASIGNATURA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS SERÁ “VOLUNTARIA”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defendió este martes la necesidad de que los jóvenes españoles conozcan los valores dimanantes de las Fuerzas Armadas y aclaró que no se incluirá en el currículo escolar ninguna asignatura obligatoria relacionada con las Fuerzas Armadas o con los valores en el ámbito castrense.



En respuesta a sendas preguntas de la senadoras de Podemos Sara Vilá y del PSOE Begoña Nasarre en el Senado, Cospedal sostuvo que el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que “el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin”.

Para cumplir este precepto normativo, según Cospedal, el Ministerio de Defensa y el de Educación trabajan en la puesta en marcha de un proyecto que tienen como objetivo “permitir que los jóvenes a partir de seis años conozcan los valores, principios y actividades de las Fuerzas Armadas en defensa de su país”.

Defendió que la elaboración de este proyecto contó con la “consulta” y “colaboración” de los profesores que tienen que impartir la asignatura ‘Valores Sociales y Cívicos’ y destacó que la materia que dará a conocer los valores de las Fuerzas Armadas “no es obligatoria sino voluntaria”.

Asimismo, reprochó a la senadora de Podemos que utilice las redes sociales para “hablar de presos políticos” y “denigrar a la Guardia Civil” y le espetó que “le parece mal lo que hacen las Fuerzas Armadas, defender incondicionalmente a España y los españoles, porque no quiere que esa idea se extienda”.

Por su parte, Vilá reconoció la necesidad de impulsar la cultura de defensa pero exigió a Cospedal que esta labor se lleve a cabo con “transparencia” sin caer en la tentación de fomentar el “patriotismo”, el “sentimiento nacional” o el “romanticismo”.

Por último, Nasarre contrapuso la labor dialogante del PSOE en 2007 cuando incluyó en la extinta asignatura de ‘Educación para la Ciudadanía’ contenidos para debatir en los colegios la “cultura de la paz, la no violencia, la paz y los derechos humanos” con la “falta de consenso” del Gobierno en la actualidad.



