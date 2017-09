CATALUÑA. COSPEDAL ASEGURA QUE LA SOBERANÍA NACIONAL "NO SE MALVENDE NI SE MALINTERPRETA"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró este viernes que mientras gobierne su partido la soberanía nacional "no se malvende, ni se interacambia, ni se cambia, ni se malinterpreta" por interés partidista de una formación o de un líder, ni por los "disparates" que se les ocurran a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña.

Cospedal participó en la Interparlamentaria que el PP celebra en Alboraya (Valencia), y se refirió al desafío independentista en Cataluña para dejar claro que la soberanía nacional "no es una cosa de unos cuantos" sino que son todos los españoles los que deciden las reglas de convivencia.

Quienes crean que "por llevar más pancartas, gritar más alto o ser más hirientes" van a conseguir separar a Cataluña de España o dividir a los catalanes, dijo, tienen que saber que el Gobierno del PP "tiene claro que eso no va a pasar. Meridianamente claro".

Cospedal citó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para afirmar que en España "la ley está para cumplirse" y nadie puede estar por encima de esa premisa básica de la democracia. "España es de los españoles", proclamó, "y somos todos los que podemos disponer de nuestro país, y nadie nos puede quitar ese derecho".

En ese sentido, añadió que para ello el Gobierno cuenta con la fuerza que dan la ley y la democracia, "no la del grito ni la pancarta, ni del que más insulte o más utilice manifestaciones y las transforme en cosas distintas a lo que tenían que haber sido". Generalmente, prosiguió, "el que más grita es el que menos razones tiene para exponer".

En Valencia, donde gobierna el PSOE apoyado por Compromís y las confluencias de Podemos, Cospedal se refirió al decreto aprobado por la Generalitat valenciana "para evitar que los padres puedan elegir la lengua en la que educar a sus hijos", y aseguró que el PP seguirá defendiendo esa libertad.

"TODOS JUNTOS Y UNIDOS"

Sus primeras palabras fueron de "aliento y apoyo" para los familiares de las víctimas de los atentados en Cataluña. "Sabemos que el terror es cobarde y es irracional, y sabemos que al horror no hay que buscarle causas ni justificaciones", afirmó Cospedal, que pidió luchar contra el terrorismo "todos juntos y unidos" en defensa de la democracia. "Los cobardes asesinos no van a poder con nosotros", proclamó.

Reclamó, en ese sentido, y siguiendo la estela del Gobierno, que los partidos políticos planten cara al terrorismo "de manera inequívoca, sin equidistancias", en referencia a quienes no han suscrito el Pacto Antiyihadista. "El que se dice demócrata tiene que defender la democracia", argumentó.

Cospedal aseguró que los demócratas "moralmente somos muy superiores" a quienes defienden el terrorismo, la dictadura y la opresión, "y tenemos que tener conciencia de ello" y no olvidar que la auténtica solidez la da la fuerza de las convicciones.

El PP es "el partido de las convicciones", aseguró en un momento de su intervención, y el que va a las instituciones a defender el interés general, no a "utilizarlas" para otros fines.

Frente a quienes defienden una "suma de perdedores" como la que gobierna en la Generalitat Valenciana y frente a la "niebla de demagogia y el populismo" que impregna la política, Cospedal defendió al PP por ir a los parlamentos para plantear proyectos "que interesan a la gente" y no para "montar el numerito de turno" o para tapar "problemas internos" que en el caso de su partido no existen porque su liderazgo es "rotundo, claro y diáfano".

En un territorio donde el turismo es pilar de la economía, Cospedal dejó claro que el PP defiende esa industria frente a los "actos de hostigamiento" que han sido "alentados" por algunos partidos "especialistas en la equidistancia" y en "ponerse de perfil".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso