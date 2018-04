COSPEDAL REIVINDICA LA INVERSIÓN EN DEFENSA PARA “AVANZAR COMO SOCIEDAD”

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, reivindicó este jueves la importancia de invertir en defensa para proporcionar seguridad a los españoles, consolidar los valores democráticos y “avanzar como sociedad”.



Así se pronunció la titular de Defensa durante su participación en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de la empresa Escribano Mechanical and Engineering, que tuvo lugar en Alcalá de Henares (Madrid).

Cospedal hizo un alegato a favor de la inversión en seguridad y defensa por el impacto que tiene sobre la economía y por su incidencia en la garantía de “nuestro modelo de vida" a través de las Fuerzas Armadas.

Recordó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye un aumento del 6,5% en la partida destinada a defensa y aseveró que “invertir en defensa es invertir en seguridad. Es apostar por un empleo de calidad y por unas empresas netamente exportadoras y de fuerte impacto tecnológico. Es sentirnos seguros y orgullosos como país”.

Subrayó que la inversión en defensa “ampara nuestro modelo de vida, nuestra democracia en libertad e igualdad”, y destacó la importancia de “sentirnos seguros para avanzar como sociedad”.

Elogió el papel de la industria de defensa y puso de manifiesto que los PGE incorporan un aumento de casi el 30% en la partida para inversiones.

“Sin duda alguna, es un paso muy importante para una España mejor protegida y mejor defendida y es un paso muy importante para la evolución y mejora de nuestra industria de defensa”, sentenció.

Explicó que por cada euro que se destina a la defensa la sociedad recibe más de dos euros de retornos y defendió el impacto de estas inversiones sobre empresas auxiliares, la creación de empleos “altamente cualificados” y la innovación.

Por último, instó a consolidar una base tecnológica de la defensa para conseguir que la industria española proporcione a las Fuerzas Armadas los “mejores sistemas posibles para su preparación y para su propia seguridad personal”.

Durante su visita a las instalaciones de Escribano Mechanical and Engineering Cospedal conoció la labor de esta empresa familiar de capital 100% español que desarrolla todo tipo de soluciones relacionadas con la ingeniería y las nuevas tecnologías en el ámbito militar: estaciones de defensa, sistemas de vigilancia, programas de salvamento, cámaras de infrarrojo, etc.

La compañía comercializa sus productos en 12 países y cuenta con una plantilla de 500 personas, entre personal directo e indirecto.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso