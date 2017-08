COSPEDAL ASEGURA QUE SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR FESTEJAR EFEMÉRIDES QUE NO SE AJUSTEN A LA LEY

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dejó claro este miércoles que se han tomado las medidas oportunas para evitar festejar efemérides “no revisadas y adecuadas a la normativa vigente”, como el 18 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado de Francisco Franco.

Así lo explicó la ministra durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar los motivos por los que desde la Agrupación de Apoyo Logístico 61 del Ejército de Tierra se envió el pasado 18 de julio una orden conmemorando esa fecha, la del golpe de Estado de Francisco Franco, como un día "importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico".

Cospedal comenzó su intervención ironizando con el hecho de que el objeto de su comparecencia es un “tema de tanta enjundia” que quienes la propusieron invirtieron 15 minutos para ello en la Diputación Permanente que la aprobó. “Sólo con leer el enunciado de la petición se consume un minuto”, dijo.

A su vez, afirmó que “no es fácil motivar esta comparecencia como urgente” en un periodo extraordinario de sesiones teniendo en cuenta el “extraordinario trabajo” que las Fuerzas Armadas han realizado durante los meses de julio y agosto.

Puso como ejemplo de ese trabajo la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo 43 del Ejército del Aire luchando contra el fuego en España y en Portugal o la del contingente desplegado en Sigonella (Italia) paliando el repunte de la crisis humanitaria frente a las costas de Libia

Cospedal explicó que el documento de órdenes en el que se fundamentan las efemérides es aquel que se emplea para publicar aspectos relevantes de la vida militar, dejando claro que esa efeméride debe tener relación con la historia militar.

Afirmó que las efemérides en el ámbito militar son “muy difíciles de rastrear”, al no existir una normativa que las regulara y por encontrarse “muy dispersas” en distintos tipos de documentación.

La ministra aprovechó para subrayar que la efeméride objeto de su comparecencia -18 de julio de 1936- se ha publicado sin ningún tipo de modificación desde 2005 hasta 2017, en una critica velada a los socialistas.

Reivindicó que fue en septiembre de 2013, con un Gobierno del PP, cuando el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) publicó la directiva 6/2013 en la que establecieron las “pautas necesarias” para “normalizar” las efemérides en el seno del Ejército de Tierra.

Esto le permitió aseverar que se han dado las órdenes oportunas para evitar festejar efemérides “no revisadas y adecuadas a la normativa vigente”, como el 18 de julio de 1936

Dichas efemérides, según dicha directiva, deben “potenciar los valores del Ejército de Tierra”, “homenajear a los héroes que forjaron la tradición militar” y poner en valor “el sentimiento de unidad y pertenencia”.

Por ello, se encomendó esta tarea al Mando de Adiestramiento y Doctrina, quien emplazó al Instituto de Historia y Doctrina Militar a redactar las efemérides.

Reconoció la complejidad de la tarea, ya que se han llegado a detectar hasta 2.390 efemérides que no están acompañadas con una documentación histórica fiable, lo que dificulta culminar este trabajo.

Por último, elogió el trabajo desempeñado por la Agrupación de Apoyo Logístico 61 en sus despliegues en Afganistán, Irak, Letonia, Líbano o Kosovo y lamentó que esta comparecencia no se haya utilizado para destacar la “brillantez y eficiencia” de la misma.

