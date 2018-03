COSPEDAL: “CREO QUE EN ESPAÑA HABRÁ ALGÚN DÍA UNA PRESIDENTA DEL GOBIERNO”

La ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo este martes que cree que en España “algún día” habrá una presidenta del Gobierno, aunque admitió que no se plantea “esta situación” en el momento actual.



Así lo expresó en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde al ser preguntada por la huelga feminista del 8 de marzo aseguró que en su ADN está “siempre” la lucha por la igualdad de género, pero que “nunca” ha participado en una huelga. “No se puede decir a la mujer cómo ha de defender sus derechos”, señaló.

“Cada uno tiene su manera de defender sus principios”, dijo Cospedal, para quien “la mejor manera” de ser consecuente con sus pensamientos es no acudir a una huelga. No obstante, remarcó que apoya y defiende que hombres y mujeres tengan las “mismas” oportunidades y que la igualdad salarial sea una realidad.

Además, consideró “injusto” que se diga que no se ha adelantado “nada” en esta cuestión, a pesar de que se pueda “conseguir más”. “Me gusta ser ministra de Defensa. Creo que en España habrá algún día una presidenta del Gobierno, pero no me planteo esta situación”, remachó.



