COSPEDAL PRESIDE HOY LA JUNTA DIRECTIVA DEL PP MURCIANO QUE NOMBRARÁ A LÓPEZ MIRAS SUCESOR DE SÁNCHEZ

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, presidirá hoy la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia, en la que se aprobará el nombramiento de Fernando López Miras, actual presidente de la región, como sucesor de Pedro Antonio Sánchez al frente del partido en esta comunidad.

En la reunión, prevista para este viernes a las 18.00 horas, el hasta ahora coordinador general de los populares murcianos será nombrado presidente regional del partido tras la renuncia presentada el miércoles por Sánchez.

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró el miércoles que la “decisión personal” de Sánchez de renunciar a la Presidencia del partido en esta comunidad y a su acta de diputado regional demuestra “su valía personal y política”.

“No es un adiós, sino un hasta pronto”, valoró el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova una vez Sánchez comunicó que abandona la política “pensando en el interés general” del PP y de la región.

“Y comenzamos nueva etapa en el PP de Murcia con Fernando López Miras, mucha suerte y desde la dirección nacional del PP tendrás todo el apoyo”, expresó Maíllo en otro comentario en Twitter.

Sánchez comunicó su renuncia a la Presidencia de esta comunidad el pasado 4 de abril para "salvar a la región del Gobierno del tripartito" que él auguraba que estaría formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Entonces, López Miras asumió este cargo, que compaginaba con su labor de coordinador general del PP en Murcia.

Sánchez está siendo investigado por la Justicia en los casos 'Púnica' y 'Auditorio' por presunta corrupción. Este miércoles, en una entrevista en 'La Verdad' de Murcia, dijo que las dos causas que tiene pendientes terminarán en el Supremo. “Si me condenan porque yo recurriré y, si me absuelven, porque recurrirán los otros. Eso significa al menos dos años más, y la situación sería, efectivamente, insostenible. Por eso me voy”, se justificó.

