COSPEDAL DESTACA EL COMPROMISO DE ESPAÑA CONTRA EL YIHADISMO Y DESCARTA EL ENVÍO DE TROPAS A SIRIA

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, subrayó este martes que la presencia de España en la coalición internacional contra los terroristas del autodenominado Estado Islámico (EI) es “absolutamente esencial” y descartó el envío de tropas españolas a Siria para combatir a los yihadistas.

Así se pronunció Cospedal, en declaraciones a los periodistas, al término de la reunión internacional de la coalición internacional contra el EI que tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca).

La titular de Defensa explicó que la reunión sirvió para constatar los avances que se han producido en la lucha contra los yihadistas en Irak y Siria. Entre ellos, citó el hecho de que cuatro millones de personas se han liberado del yugo del EI, la liberación de 60.000 kilómetros cuadrados de terreno y que siete millones de desplazados iraquíes y sirios están en condiciones de regresar a sus hogares.

Este punto –el del regreso de los civiles a sus hogares- es considerado “absolutamente esencial” por la ministra. Al mismo tiempo, Cospedal manifestó que en el terreno educativo más de 250.000 niños regresarán a sus escuelas en el norte de Irak.

La ministra reconoció las dificultades de que se produzcan avances en escenarios en los que la población civil está siendo utilizada como escudo por los terroristas. No obstante, afirmó que el avance en Mosul oeste se está llevando a cabo con un “respeto importantísimo” a los civiles. “El avance es lento, pero consistente, y tendrá como final el triunfo en la lucha contra el Daesh”, dijo.

APORTACIÓN ESPAÑOLA

España aporta 518 militares y guardias civiles a la coalición internacional contra el EI. El grueso del contingente se encuentra en la base iraquí de Besmayah donde se encargan de la instrucción de las tropas iraquíes para el combate a los yihadistas.

Cospedal subrayó que hasta la fecha las tropas españolas que se encargan de la instrucción en desminado de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) han retirado 34.000 toneladas de explosivo.

Esto le permitió poner de manifiesto que la presencia española en la coalición es “absolutamente esencial” en la lucha contra el yihadismo. Destacó que el compromiso de España es seguir participando en el entrenamiento de brigadas iraquíes (once) y lo hará “de manera inclusiva” con el objetivo de que las “distintas etnias” y “entidades locales” iraquíes luchen unidas en pro de su libertad y de la estabilización de la democracia.

Al mismo tiempo, la ministra fue contundente a la hora de aseverar que “no contemplamos la presencia de nuestras tropas en Siria”, ya que se prefiere centrar el compromiso español en Irak.

“Nuestra posición es mucho más útil si se mantiene concentrada en Irak y no se dispersa a otros lugares”, sentenció.

Eludió pronunciarse sobre las zonas de seguridad que se han instaurado en Siria y afirmó que no se ha producido ninguna novedad en la coalición con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

De hecho, comentó que la nueva Administración estadounidense tiene “el mismo compromiso” y la “misma implicación” contra el yihadismo que la que mantenía la de Barack Obama.

Por último, apeló a la necesidad de profundizar la cultura de defensa con el objetivo de que los españoles sean conscientes de que la labor que desempeñan las tropas españolas en Irak incide en la estabilidad y la seguridad de la región, de España y, por ende, de la suya propia.

