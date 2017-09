(AVANCE) COSPEDAL DENUNCIA LA “TIRANÍA” DE PUIGDEMONT Y LE DICE QUE EL ESTADO “VA A IMPEDIR” EL 1-O

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, denunció este viernes en Palma de Mallorca que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus socios actúan como en una “tiranía” al no dejar “en paz” a las instituciones y “acosar” a los catalanes.

En su intervención en la reunión de presidentes provinciales del PP, la también ministra de Defensa consideró “absolutamente indescriptible” que un Gobierno que se llama a sí mismo democrático “se esté caracterizando por hostigar y acosar a los que quieren defender la democracia y cumplir la ley”.

A su juicio, “eso no se llama democracia, se llama tiranía”. “Pase lo que pase, que pueden pasar muchas cosas, una cosa que sabemos que no va a pasar es que no va a haber un referéndum ilegal de autodeterminación el 1-O”, sentenció, basándose en que “el Estado de Derecho tiene los instrumentos para impedirlo y lo va a impedir”.

