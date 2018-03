11-M. COSPEDAL LLAMA A DEFENDER EL “RELATO” DE QUE TANTO EN EL 11-M COMO CON ETA HUBO ASESINOS Y VÍCTIMAS

Google Plus

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, llamó este domingo a reivindicar permanentemente que tanto con el 11-M como con ETA “hubo unos asesinos que mataron y hubo unas personas que murieron o que fueron mutiladas”.



Cospedal hizo esta reflexión tras participar en el madrileño parque del Retiro en el catorce aniversario del 11-M, que anualmente celebra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el llamado Bosque del Recuerdo.

Al terminar este acto, la ministra destacó la importancia de “que no se cambie nunca el relato” de que tanto en los atentados de Madrid como con de ETA hubo asesinos y víctimas.

Asimismo, la titular de Defensa señaló que no debe olvidarse que “el terrorismo no tiene justificación alguna nunca”. “Nunca hay disculpa para matar, para asesinar por ninguna motivación y, desde luego, por ninguna motivación política”, afirmó.

Cospedal concluyó que desde el PP siempre se estará con las víctimas del terrorismo y que el Gobierno está dando pruebas de este compromiso con acciones como promover que la ONU reconozca internacionalmente a quienes han sufrido la violencia terrorista.



