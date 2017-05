COSPEDAL SUBRAYA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ALCANZAR EL 2% DEL PIB EN DEFENSA EN UNA DÉCADA

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, reiteró este jueves el compromiso del Gobierno de gastar el 2% del PIB en defensa en una década, tasa que actualmente se encuentra en el 0,9%.

Así se pronunció Cospedal, en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, el día en que tendrá lugar en Bruselas una cumbre de líderes de la OTAN con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la Alianza Atlántica.

Esta cumbre supondrá la puesta de largo ante la OTAN del presidente de EEUU, Donald Trump, quien se ha mostrado muy crítico con la poca inversión en defensa de algunos de los países aliados, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

En 2014 los países aliados de la OTAN acordaron en Gales incrementar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa en una década, un objetivo del que España está lejos al destinar actualmente el 0,9%.

La titular de Defensa reiteró el compromiso de España de dedicar el 2% del PIB a defensa en una década. “El incremento de gasto en defensa es algo que tenemos que asumir. Algunos están en guerra con nuestro modelo de convivencia”, dijo.

No obstante, reclamó que la defensa no tiene que medirse únicamente “en cifras” sino que se han de tener en cuenta otros elementos como la ubicación geográfica de los países.

Esto le permitió recordar que España dispone de la frontera “más importante del mundo” al contar con la “diferencia de renta per cápita” más grande sobre el orbe: la existente entre Europa y África.

Cospedal defendió que desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas éstas son más competentes, si bien reconoció la necesidad de “actualizar y mejorar” su material. Por ello, se comprometió a impulsar los Planes Especiales de Armamento (PEAs) con un “planeamiento de cuatro o cinco años”.

