COSPEDAL SE COMPROMETE A QUE EL ACOSO EN LAS FUERZAS ARMADAS SEA “SANCIONADO”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este martes a que todas las actitudes consideradas como acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas sean “sancionadas”.



Así se pronunció Cospedal, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora socialista Laura Berja sobre la eficacia en la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. La titular de Defensa afirmó que el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución española “se consagra con la misma fortaleza o más si cabe” en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se comprometió a sí misma y al Ministerio que dirige en la lucha contra el acoso sexual o por razón de sexo y aclaró que la denuncia de una legionaria sancionada con tres días sin sueldo por no asistir en su base de Viator (Almería) a los fastos de celebración de la Inmaculada el pasado día 8 de diciembre porque no tenía con quien dejar a su hija se encuentra bajo estudio.

Defendió la trayectoria del Gobierno en la lucha contra el acoso en las Fuerzas Armadas y dejó claro que todas aquellas actitudes susceptibles de ser consideradas como acoso sexual o por razón de sexo en los ejércitos serán “sancionadas”.

Por su parte, Berja denunció que la “gestión de la desigualdad” en las Fuerzas Armadas por parte de Cospedal es un “caos” y le acusó de “penalizar la conciliación” y de “castigarla”, poniendo como ejemplo de esa persecución el caso de la legionaria anteriormente citado.

“¿Cómo es posible que vea machismo en el caso de Cifuentes y no aquí?”, se preguntó. También trasladó a Cospedal si “¿patria es que los ministros canten el himno de la Legión o penalizar a quienes paren a los futuros españoles y españolas?”



