BREXIT. PIQUÉ DEFIENDE LA COSOBERANÍA DE GIBRALTAR: “ESTAMOS ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA CERRAR UNA OBSOLETA REMINISCENCIA”

El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué defendió este martes que la idea de la cosoberanía de Gibraltar sigue siendo “la mejor de las opciones” y valoró que ahora existe una “gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado”, algo que “merecen” tanto España como Reino Unido.

Así lo expresa en un artículo publicado en ‘Papeles FAES’, la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, bajo el título ‘Gibraltar: lo que pudo ser y lo que podría ser’, donde recordó que el pasado 10 de mayo se cumplieron 15 años del último borrador del ‘Proyecto de Declaración Conjunta Hispano-Británica sobre Gibraltar’, como resultado de la última reunión entre las partes.

Para el exministro, también miembro del Patronato de FAES, “la idea de cosoberanía sigue siendo, a pesar del rechazo inicial de los gibraltareños, la mejor de las opciones, ante la ausencia de alternativas reales”. “Estamos ante una gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado”, agrega.

Piqué recuerda en su escrito que el entonces ministro de Exteriores británico, Jack Straw, comprendió “con claridad” la necesidad de ofrecer un futuro “estable, seguro y próspero” a Gibraltar, un supuesto “sólo posible a medio y a largo plazo a través de un acuerdo con España y olvidarse para siempre de absurdas y vetustas posiciones imperiales”.

“Ojalá ese espíritu que animó a Straw pueda ser retomado. Con discreción y sin alharacas innecesarias. De hecho, los sustanciales avances en esa negociación fueron posibles porque hubo un compromiso común y respetado por las partes de máxima discreción”, continúa, antes de entrar a contemplar la nueva perspectiva que se deriva del ‘Brexit’.

En este punto, reseña que el Reino Unido sigue siendo un país “amigo” y eso debe preservarse “absolutamente”, pero dice que es cierto que el ‘Brexit’ implica que Gibraltar deja de ser un territorio sujeto a los Tratados, en tanto en cuento su representación internacional pasa por el Reino Unido, aunque España tiene derecho de veto ante cualquier circunstancias que pueda afectar al estatus futuro.

Por ello, Piqué destaca que estamos ante “otro escenario” y ya no hablando de un acuerdo “amistoso entre iguales, socios, aliados y amigos”, sino de un Estado que ha decidido marcharse de la Unión Europea arrastrando a un territorio que se verá “severamente” afectado por su decisión.

“Históricamente, la situación de Gibraltar se basó en la superioridad británica y el aprovechamiento de la debilidad española”, prosigue, aunque destaca que hace 15 años ambas partes “asumieron gustosamente negociar y acordar sobre la base de la igualdad”, mientras que “ahora nos encontramos nuevamente ante una potencial posición de asimetría”.

Ahora, subraya, la “fortaleza” corresponde a España gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea. “Y hay que jugarla con inteligencia, discreción, generosidad y con control de los tiempos y sabiendo que, desde siempre, una buena y eficaz diplomacia combina la explicitación de los efectos negativos de un no acuerdo con los efectos positivos de un acuerdo razonable”, avisa.

Así las cosas, razona que la idea de cosoberanía sigue siendo “la mejor de las opciones”, ya que “ni es imaginable que el Reino Unido acepte sin más una descolonización en contra de la opinión de los ciudadanos de Gibraltar, ni España puede aceptar la perdurabilidad de una situación que sólo tiene sentido en el marco de los Tratados que obligaban a ambos Estados”.

“Estamos, pues, ante una gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado. Nuestros dos países lo merecen. Y los gibraltareños, aunque no lo crean y aún no lo sepan, también”, concluye el exministro español.

