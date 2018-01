EL CORONEL JOSÉ LUIS CORTINA ES DEMANDADO POR IMPAGOS DE SU EMPRESA DE CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN

Google Plus

El coronel retirado José Luis Cortina, que fue procesado por el intento de golpe de Estado del 23-F, ha sido demandado por un directivo de la empresa de consultoría y comunicación que preside, el Grupo Atenea (i2v), por supuesto impago del salario, situación que afectaría también a periodistas y proveedores relacionados con esta sociedad.



Según un auto del juzgado de lo Social número 18 de Madrid al que ha tenido acceso Servimedia, este miércoles hay fijada una vista, a las 10.20 horas, para el juicio y decidir, en su caso, medidas cautelares.

El recurrente reclama al coronel retirado y a su empresa que le abonen dinero de nóminas pendientes, de los que 23.000 euros corresponderían sólo al último año. Por este motivo, el directivo pide que la juez que lleva el caso acuerde la “extinción” de su contrato y que en este asunto intervenga el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), entidad pública que se encarga de abonar salarios no devengados en despidos.

El denunciante también solicita que se interrogue a Cortina con el fin de conocer las cuentas reales de la empresa correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Es la figura legal conocida como “levantamiento de velo”, con la que se trata de conocer la situación real de una empresa en dificultades.

REVISTAS Y SALÓN DE LA SEGURIDAD

En este sentido, fuentes del colectivo de trabajadores del Grupo Atenea, informaron de que también han acudido a los tribunales empleados y proveedores de esta sociedad, ya que les deben nóminas o facturas.

De hecho, las deudas con Hacienda, que tiene embargadas las cuentas de la empresa, y diferentes empresas han hecho imposible continuar con la actividad de todos los departamentos del grupo. Las revistas que editaba, ‘One Magazine’ y ‘One Hacker’, líderes en su sector según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), han dejado de imprimirse por los impagos a imprentas, distribuidores y colaboradores.

Además, el Grupo Atenea organizaba el salón Homsec de seguridad, el Salón Internacional de las tecnologías y los ‘Premios ONE’ a trabajadores destacados por su servicio a los demás, como miembros de las Fuerzas de Seguridad o militares.

Cortina vive dedicado a su faceta empresarial desde que en 1991 el Ejército le abriera un expediente por las filtraciones de planes secretos. Un caso en el que se vio envuelto por no salvaguardar unos documentos de forma adecuada, pero del que se vio exculpado.

Actualmente, este coronel retirado no está vinculado a ninguna otra empresa, aunque familiares directos sí que lo están con la sociedad Doncorlop, dedicada a la gestión inmobiliaria, y a la empresa de seguridad Ombuds, que tiene contratos con entidades públicas.



