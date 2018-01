CORRUPCIÓN. EL GOBIERNO BUSCARÁ EL “CUMPLIMIENTO PLENO” DE LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA

El Gobierno pretende “avanzar” hacia el “cumplimiento pleno” de las recomendaciones contra la corrupción del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), que en su último informe, conocido este miércoles, señala que España sólo ha empezado a aplicar “parcialmente” 7 de las 11 propuestas que le hicieron para combatir las prácticas corruptas.



Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que se trabajará para aplicar las pautas planteadas por el Greco, que reclama a España “una acción decidida" y "no sólo palabras y planes, sino hechos" contra la corrupción.

El Consejo de Europa se refiere a que, aunque los partidos políticos españoles han incluido medidas contra la corrupción en sus programas electorales, "la gran mayoría de esas propuestas programáticas deben ser aún materializadas en la práctica en el Parlamento".

En este sentido, el Greco entiende que España no cumple cuatro propuestas que se le hicieron respecto a parlamentarios, jueces y fiscales.

Estas medidas que no se han implementado son introducir un “código de conducta” para los parlamentarios y mejorar la supervisión de sus declaraciones de bienes; fijar criterios objetivos para nombrar a altos cargos de la judicatura; y ampliar el período de caducidad de los procedimientos disciplinarios de los jueces.

POSICIÓN INTERMEDIA

El informe considera que España ha cumplido “parcialmente” las otras siete recomendaciones. Entre éstas destacan regular las relaciones de los parlamentarios con los lobistas; revisar los formularios de declaración de bienes de los diputados; revisar el proceso de designación del fiscal general; adoptar un código de conducta para los fiscales; y desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios de los fiscales.

A este respecto, fuentes de Justicia explicaron que “el propósito del Gobierno es avanzar hacia el cumplimiento pleno de las recomendaciones del Greco” y que desde este organismo se ha reconocido que el “bloqueo político” derivado de las elecciones generales de 2015 en España no ha ayudado a impulsar reformas.

Desde el departamento que dirige Rafael Catalá se explica que el Ejecutivo ya trabaja en reformas referidas a los lobbies, mientras que partidos como Ciudadanos han pedido cambios respecto al CGPJ.

En todo caso, el Gabinete de Mariano Rajoy entiende que el informe del Greco sitúa a España en una situación intermedia respecto a instrumentos para la lucha contra la corrupción. El Gobierno destaca que el Consejo de Europa no se refiere a puntos específicos que revisar, sino que da recomendaciones genéricas.



