CORRUPCIÓN. LA FISCALÍA ABRIÓ UN 13,7% MÁS DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 2016

- Hubo un 26% más de escritos de acusación y un 31,8% más de sentencias. La Fiscalía Anticorrupción incoó el año pasado 422 procedimientos penales, 51 más que en 2015 (un aumento del 13,74%), presentó 59 escritos de acusación (12 más, 25,53%) y éstos suscitaron 29 sentencias (siete más, 31,81%).

Así consta en la Memoria de la Fiscalía que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, presentó este martes con motivo de la apertura del año judicial, y entregó al Rey; un documento que da cuenta de los datos relativos a la llamada oficialmente Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Según este texto, en 2016 se registró "un incremento del número de procedimientos penales, al haberse incoado 51 más que en el año 2015. Asimismo, se ha producido un auge en la cifra de escritos de acusación que han pasado de los 47 del año anterior a los 59 de la presente anualidad. Y, por último, el número de sentencias se ha elevado hasta 29, esto es, 7 más que a lo largo del año 2015".

No obstante, la Memoria reconoce que "el cambio de fiscal jefe", con la sustitución de Antonio Salinas por Manuel Moix en marzo, y después por Alejandro Luzón tras la dimisión de éste, "evidencia las dificultades de quien esto suscribe para realizar una valoración de la actividad de esta Fiscalía Especial durante la anualidad del 2016, período en el que no ha formado parte de la misma".

Por ello, avisa que "cualquier intento de efectuar apreciaciones que vayan más allá de un comentario sucinto de los datos estadísticos analizados comparativamente con los de los años anteriores y, principalmente, con los del año 2015, podría ser tildado, sino [sic] de temerario, sí [sic] al menos de imprudente".

La memoria aprovecha para lamentar "la escasez de la plantilla" de la Fiscalía Anticorrupción, que "ha estado integrada por 22 fiscales delegados permanentes, tres más que durante el año 2015 y por nueve fiscales delegados temporales, uno menos que a lo largo del año 2015".

"El hecho anómalo de que la Fiscalía Especial cuente con ocho Fiscales en comisión de servicio, evidencia la escasez de la plantilla de la Fiscalía y la necesidad de que se proceda a un incremento de la misma. La dificultad de las investigaciones que se llevan a cabo, su duración, así como la complejidad de los procesos en los que interviene esta Fiscalía exigen que, en no pocos casos, haya de asignarse a dos fiscales para cada asunto", reflexiona.

"El auge paulatino de macroprocesos ha ido estrangulando la capacidad operativa de una plantilla de fiscales, que ya era muy ajustada, lo que ha obligado a echar mano del recurso de la comisión de servicio, remedio excepcional y temporal, que no es la solución a una situación estructural, y que irá in crescendo, de insuficiencia de fiscales", añade.

