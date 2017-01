COPAGO. RIVERA CONSIDERA "INJUSTO" INCREMENTAR EL COPAGO A LOS PENSIONISTAS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera "injusto" incrementar el copago de medicamentos a los pensionistas sea cual sea la cuantía de su pensión.

En rueda de prensa, Rivera dejó claro que no comparte esa medida y precisó además que tiene un criterio sobre lo que es una pensión "alta" diferente a la del Ministerio de Sanidad, porque no cree que mil euros mensuales lo sea.

Rivera subrayó que la pensión es un derecho "adquirido" a partir de muchos años de trabajo y de cotización y ya hay un acuerdo de hace años que fijó el copago por medicamentos.

Cree que el Gobierno no podría incrementar ese copago aunque quisiera porque ni Ciudadanos ni el PSOE lo respaldarían, por lo que le parece "un debate de tertulia radiofónica impropio de un Ministerio" que no debería hacer ese tipo de sugerencias, sino buscar acuerdos para resolver los problemas existentes.

