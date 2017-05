COSPEDAL AVISA DE QUE CONVERTIR EN SENTENCIA CONDENATORIA UN INFORME POLICIAL ES PROPIO DE ESTADOS ANTIDEMOCRÁTICOS

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó este martes que “nunca jamás en este país ni en ningún país democrático un informe policial tiene la fuerza de una sentencia condenatoria”, porque eso es algo que pasa en “los Estados policiales y en los antidemocráticos”.

Cospedal hizo estas consideraciones en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, al ser preguntada por el aluvión de informes policiales que están trascendiendo mediáticamente y que ponen el foco en personas que han tenido o tienen una estrecha vinculación con el PP.

“A mí me parece algo muy sorprendente que informes de la Policía Judicial tengan esa dimensión en los medios de comunicación, porque esto antes no había pasado nunca”, comentó, antes de incidir en que los informes policiales “son eso” y, por tanto, no pueden ser vistos en ningún caso como sentencias condenatorias.

Remarcó que “nunca jamás en este país ni en ningún país democrático un informe policial tiene la fuerza de una sentencia condenatoria”, alegando que eso es propio de un Estado policial. Por todo ello, dijo estar asombrada por quienes dan “valor de sentencia condenatoria” a estos documentos.

“Me parece que crea una situación de indefensión para muchas personas que es muy grave”, comentó, para a continuación recordar que la ley es igual para todos y la presunción de inocencia debe ser la misma con los dirigentes del PP. “Es verdad que se están conociendo conversaciones, pero conversaciones son eso”, añadió.

Finalmente, la titular del Ministerio de Defensa reconoció que es “muy duro a veces tener que soportar que personas que tú creías que compartían un proyecto político contigo luego resulten como resultan” y achacó los comportamientos corruptos a las personas y no a las formaciones políticas como tal.

