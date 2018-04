CONVENCIÓN PP. RAJOY: “MIENTRAS YO SIGA AQUÍ HABRÁ DIPUTACIONES PROVINCIALES, POR LO QUE HABRÁ DURANTE MUCHO TIEMPO”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró este sábado que eliminar las diputaciones provinciales sería “un disparate y un ataque directo” a los españoles que viven en pequeñas poblaciones y prometió que mientras siga al frente de La Moncloa no desaparecerán, “lo que quiere decir que las habrá durante mucho tiempo”.



En su intervención en el premio a las buenas prácticas municipales en la Convención Nacional que el Partido Popular celebra este fin de semana en Sevilla, el jefe del Ejecutivo aludió así a su continuidad al frente del partido y del Gobierno, a pesar de que “algunos” quieran que su liderazgo concluya.

“Mientras yo siga aquí, habrá diputaciones provinciales, lo que quiere decir que las habrá durante mucho tiempo”, señaló Rajoy ante los aplausos de los presentes. “Ya veremos”, dijo a continuación, comentario que fue recibido con risas y que fue aclarado inmediatamente por el presidente al decir que se refiere “a lo que dicen algunos” y no a sus intenciones.

Rajoy lamentó que haya quien confunda cuáles deben ser las prioridades de un Gobierno y se dedique a organizar debates sobre los temas “más pintorescos”, como si hay que ir a un Estado federal. En este sentido, puso en duda si los socialistas realmente “saben lo que es”. “Si lo saben, no lo explican y todos estamos esperando a ello”, criticó.

También aprovechó para cargar contra quienes hablan de reformar la Constitución española y no especifican “para qué” y contra los que reclaman suprimir las diputaciones. “Sería un disparate y un ataque directo a tantos y tantos españoles que viven en pueblos de España y que tienen los mismos derechos que los demás”, subrayó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso