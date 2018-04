CONVENCIÓN PP. TODOS LOS OJOS PUESTOS EN CIFUENTES ANTES DE LLEGAR A LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acaparó toda la atención en la presentación de la Convención Nacional del Partido Popular antes siquiera de llegar al hotel de Sevilla donde se reúnen 2.500 personas para impulsar un rearme programático de la formación.



Todas las preguntas que recibió el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en la presentación del cónclave fueron sobre el futuro de la presidenta madrileña tras las últimas declaraciones que alimentan la polémica sobre su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en derecho autonómico.

Cifuentes, que cogió el AVE dirección Sevilla a las 10.00 horas en Madrid, no había entrado aún en el recinto donde los populares celebran su Convención y ya era la protagonista indiscutible del evento, justo a unos minutos de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se pronuncie sobre este caso en rueda de prensa.

Tras exigir “máxima transparencia y claridad” a la URJC, Maíllo avanzó que este fin de semana será de “muchísima intensidad y mucho debate interno dentro del partido”, más allá de que el ‘caso Cifuentes’ acapare toda la atención periodística. En clave de partido, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy dijo que ahora comienza un “proceso de reflexión interna”.

Esta Convención, explicó, servirá para hacer “propuestas” y poner en valor la iniciativa política del PP, un partido que es como “un gran árbol que aguanta las situaciones difíciles, pero ahí está y conserva sus raíces”. “Va a ser una Convención muy atractiva en contenidos”, aseguró, antes de remachar que “todos los que tienen algo que decir en el PP están aquí”.

Maíllo, junto a todos los vicesecretarios generales (Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado, Andrea Levy y Pablo Casado), visitó las instalaciones donde durante tres días los populares debatirán sobre el presente y el futuro de su proyecto con la participación de todos los ministros y los barones territoriales.

Después de recorrer los estands y el plenario y pronunciar un breve discurso ante la prensa, marcado por las preguntas del ‘caso Cifuentes’, el coordinador general y el resto de dirigentes se hicieron ‘selfies’ con los presentes para reiniciar su actividad a las 16.00 horas, cuando oficialmente comienza la Convención.

Previamente, a las 15.30 horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que comparecerá en el hotel de la Convención Nacional, después de las declaraciones de esta mañana del profesor del máster en las que admite que el acta que la universidad envió a Cifuentes no es la original, ya que fue reconstruida siguiendo órdenes del rector de la URJC.

A esto se suma la rueda de prensa que ofrezca el rector de la URJC y que la profesora que figura en el acta como presidenta del tribunal declaró ayer que no firmó ese documento y que, por ende, había sido usurpada su rúbrica.



