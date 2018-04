CONVENCIÓN PP. RAJOY DICE QUE EL PP DA “LA TALLA”, SIN COMENTAR LA CRISIS DE CIFUENTES

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, plantó esta tarde una encina –el símbolo del PP en la Convención Nacional– en el jardín del hotel de Sevilla en el que este fin de semana celebra este cónclave. En el acto, dijo de forma informal a sus compañeros de formación que “este árbol da la talla”.



“Un árbol duro, muy español y muy bonito”, valoró Rajoy en tono relajado mientras posaba ante los fotógrafos. Sin embargo, fue el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, quien remató el trabajo y cogió la pala para echar tierra sobre la pequeña encina que los populares han elegido como estandarte para estos días.

Rajoy, rodeado de periodistas, no hizo mención alguna a la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que minutos antes de que arrancase oficialmente la Convención aseguró que no dimitirá a pesar de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, sostiene que no consta la existencia del acta de su máster.

Precisamente, el partido que lidera Rajoy inició este viernes su Convención Nacional en Sevilla presumiendo de ser un “árbol fuerte” con “ramas” que llegan a todos los rincones de España y contrapuso su proyecto con los “arbustos políticos que no tienen raíces”.

Rajoy, tras seguir el arranque de la Convención y plantar la encina, no tiene previstos más actos en la tarde de hoy. Mañana será, dicen en Génova, el día fuerte, en el que los ministros podrán hacer anuncios y el presidente tiene previsto participar en el premio a las buenas prácticas municipales, en un acto de Nuevas Generaciones y en un acto sobre Europa.



