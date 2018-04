CONVENCIÓN PP. FEIJÓO: “NO LE VAMOS A PEDIR PERMISO A CIUDADANOS PARA SER ESPAÑOLES”

Google Plus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que en el PP no piensan “pedir permiso” a Ciudadanos “para ser españoles”, de la misma forma que para ser gallegos no hay que demandar el visto bueno de los nacionalistas.



Durante su participación en los bautizados como ‘diálogos populares’, que reúnen a los barones territoriales en torno a una mesa de debate en la Convención Nacional del PP, Feijóo también cargó contra los socialistas por estar “obsesionados” con “imitar” a Podemos.

“¡No le vamos a pedir permiso a los de Ciudadanos para ser españoles, no lo vamos a hacer en ningún caso!”, proclamó Feijóo. “Somos gallegos porque es nuestra forma de ser españoles”, prosiguió, al tiempo que dijo que “es posible y además lógico tener un conjunto de identidades que sumadas nos hacen ser lo que somos”.

Reflexionó que “defender la pluralidad es el mejor antídoto contra el nacionalismo excluyente”. “¡Nos negamos a entregar la bandera de la cultura y la lengua a los nacionalistas!”, exclamó Feijóo.



