CONVENCIÓN PP. COSPEDAL, EN PLENA CRISIS POR CIFUENTES: “CERREMOS FILAS FRENTE A LAS MALAS ARTES”

Google Plus

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, hizo este viernes un llamamiento ante la cúpula del partido y altos cargos de toda España a “cerrar filas frente a las malas artes”, en plena crisis política por el máster de Cristina Cifuentes, y advirtió a sus compañeros de que “van a tratar de desacreditarnos pero no lo van a conseguir”.



Cospedal lanzó este mensaje en la inauguración de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla, que se ha visto ensombrecida antes incluso de que empezar por la crisis que atraviesa la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el Máster de Derecho Autonómico que asegura que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos.

Ante las informaciones publicadas que apuntan que Cifuentes mintió sobre ese máster y la documentación supuestamente falsificada en la Universidad para tratar de acreditar el título de la presidenta madrileña, Cospedal se mostró extrañada de que “unos temas sean de actualidad y otros no sean de actualidad”.

Sin hablar expresamente de Cifuentes pero dando toda la impresión de referirse a ella, la secretaria general del PP avisó a sus compañeros de partido de que hasta las próximas elecciones “van a tratar de desacreditarnos, de hacernos juegos sucios y de que lleguemos a las urnas desmoralizados”.

En cambio, afirmó que “no lo van a conseguir”, porque “este partido tiene una unidad inquebrantable”. “Hay algo que sólo ha demostrado el PP en España, que nosotros sabemos mantenernos fuertes a pesar de la dificultad y salir adelante”, dijo.

“Cerremos filas frente a las malas artes, no permitamos que nos avasallen, defendamos nuestros principios frente a lo que queremos, merezcamos la confianza de la gente, hablemos claro, sigamos creando empleo y bienestar, hagamos todo esto y volveremos a ganar”, sentenció.

Cospedal manifestó su convencimiento de que, actuando de este modo, cuando acabe la legislatura “a los ojos de los españoles todas las crisis del pasado serán un mal recuerdo, duras pero un mal recuerdo”, y los votantes “nos lo van a reconocer” como corresponde.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso